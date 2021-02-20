В Анапе выявлены нарушения земельного законодательства на 141 земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 4200 га

/Общество/

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора проводится работа по выявлению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Так, в г.-к. Анапа специалистами Управления на данный момент уже выявлен 141 земельный участок, в том числе виноградопригодных земель, на площади более 4200 га. В результате 64 нерадивым землепользователям выданы предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства, в отношении 6 хозяйствующих субъектов составлены административные материалы.

Зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью – основное нарушение, выявляемое должностными лицами Управления на землях сельскохозяйственного назначения. Однако необходимо обратить внимание и на другую немаловажную проблему, ставшую актуальной в последнее время. Помимо зарастания земель наблюдается их застройка, и, как следствие, вывод из сельскохозяйственного оборота, путем изменения вида разрешенного использования участка.

В очередной раз напоминаем землепользователя, что сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора