Майя Ломидзе: диверсификация турпродукта – тренд, который уловили на Ставрополье

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Первую в России специальную площадку для событийного туризма построят на Ставрополье. Она позволит собирать на концерты, шоу, оупен-эйры и фестивали до 100 тыс. участников.

Об этом рассказал глава региона Владимир Владимиров в рамках обсуждения подготовки к предстоящему туристическому сезону.

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в 2020г. Ставропольский край сумел воспользоваться новыми возможностями для развития внутреннего туризма: «Прошлый год действительно оказался ярким для внутреннего туризма (хотя и был период простоя), он позволил привлечь внимание к отрасли на самом высоком уровне. Именно в 2020г. федцентр запустил отраслевой нацпроект, чего не было даже в лучшие годы. И теперь тот интерес, который возник у населения, и то внимание, которое отрасли уделяет власть, необходимо удержать».

Помимо бальнеологического и курортного туризма, в регионе развивают модное направление глэмпинга, а также экологический, гастрономический и промышленный туризм. Недавно инвесторы создали в Андроповском районе оленью ферму, а в Кисловодске – пчеловодческую. В Железноводске в скором времени появится новая канатная дорога, города Кавминвод свяжет многокилометровый велотерренкур.

Диверсификация туристического продукта – это тренд, который уловили на Ставрополье, и именно он способен сделать туристическую отрасль региона конкурентной, считает Майя Ломидзе.

«Отличной идеей для Ставрополья могут стать агротуры, в рамках которых туристы могут посетить крупное сельхозпредприятие, увидеть, какое оборудование сегодня применяется на полях, познакомиться с процессом сбора урожая, сфотографироваться в этой обстановке, – говорит эксперт. – Что касается промышленного туризма, то, развивая его, власти могут решить сразу несколько задач. Например, есть химические предприятия в Невинномысске, современные, хорошо оборудованные. Экскурсия туда не только интересна, но и может показать молодежи карьерные возможности и тем самым привлечь квалифицированных специалистов из регионов-соседей. Так что концептуально Владимиров абсолютно прав, развивая не только бальнеологический, но и экологический и промышленный туризм. Они привлекут жителей соседних федеральных округов».

Источник: https://eacs.center/discuss/majya-lomidze-razvitie-raznyh-vidov-turizma-na-stavropole-konceptualno-vernoe-reshenie-vladimirova