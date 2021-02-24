Изготовление пломбираторов счетчиков воды и электроэнергии в Москве

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Наша компания vitstamp.ru занимается изготовлением пломбираторов для опечатывания счетчиков воды и электроэнергии.

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По форме – это специальные металлические щипцы для проставления клейма (оттиска) на сжимающихся поверхностях – пломбах, за счет их сдавливания и деформации. При изготовлении таких щипцов из металла под заказ мы можем выполнить индивидуальную гравировку на поверхностях с учетом пожеланий заказчика – текст, цифровые символы, корпоративный логотип компании.

Причем на верхнюю и нижнюю поверхности щипцов можно нанести различные форматы, чтобы при их соединении на пломбе получилось общее изображение. Однако рабочая поверхность щипцов ограничена, поэтому допускается разместить на основании не более 12 символов. Гравировку можно нанести выпуклой или вогнутой, а плашки для опечатывания выполнить сменными. Разнообразные особенности в изготовлении пломбираторов помогают защитить их от подделки.

Функциональное назначение пломбирования

Наличие пломбы на счетчике воды или электроэнергии указывает на то, что эти устройства прошли процедуру проверки и поверки в надзорной организации. Также установка пломбы подтверждает исправность, работоспособность счетчиков и возможность их дальнейшей эксплуатации. Нарушение целостности пломбы – тревожный сигнал о том, что была попытка несанкционированного доступа к устройству. Установка пломбы выполняется для защиты счетчика от вмешательства в его условия эксплуатации.

Однако иногда стандартный способ крепления пломбы на проволоку бывает не прочным и нарушается без всякого постороннего вмешательства или механического воздействия. Если же будет обнаружено умышленное повреждение пломбы на водном счетчике, то начисление оплаты за услугу будет рассчитываться исходя из нормативных значений, а не по фактическому потреблению объема воды.

При выборе пломбы важно учитывать ее надежность, механическую прочность и исключить возможность подмены. При индивидуальном изготовлении пломбиратора предусматривается оформление сложной гравировки на рабочих поверхностях – специальным шрифтом, кольцевыми рисками или уникальным рисунком. В этом случае проверить сохранность пломбы и сравнить ее с оригиналом может только непосредственно заказчик.

Использование пломбираторов

Металлические щипцы для пломбирования счетчиков востребованы:

для представителей управляющих компаний и организаций, выполняющих обслуживание жилых домов, зданий и сооружений;

для сервисных центров и компаний, которые осуществляют ремонт и/или поверку приборов учета,

для предприятий – поставщиков коммунальных услуг – электричества, воды и газа.

Установка пломбы обеспечивает надежную защиту от несанкционированного вскрытия объекта, поэтому такой вариант ограничения доступа широко используется:

для пломбирования (опечатывания) складов, отдельных помещений, квартир, комнат,

для сейфов, шкафов с документами, в том числе архивов,

для различных видов оборудования и устройств – огнетушителей, измерительных приборов, компьютеров и оргтехники.

Евгений Счастливый