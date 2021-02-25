В День защитника Отечества в Новороссийске подвели итоги месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы

/Общество/

В этом году в рамках ежегодного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Новороссийске было проведено более 300 мероприятий, в том числе и в онлайн-формате в связи с действующими санитарными требованиями из-за пандемии.

В мероприятиях приняли участие школьники, студенты и курсанты города, активисты молодежных организаций, «волонтеры Победы» и участники движения «Юнармия».

Подведение итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы традиционно приурочено к празднованию Дня защитника Отечества. В связи с этим на Площади Героев 23 февраля прошла церемония возложения цветов к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска». В мероприятии приняли участие глава города Игорь Дяченко, депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, председатель городской Думы Александр Шаталов, командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов, депутаты, представители силовых структур и ветеранских организаций, правоохранительных органов и молодежи города.

«Для нас, жителей города-героя Новороссийска, слово «защитник» имеет особый смысл. Мы воспитываем наших детей на рассказах о доблестном подвиге воинов-освободителей города, имена которых присвоены улицам и школам Новороссийска. Заботимся о наших ветеранах, содержим в порядке военные мемориалы, памятники и обелиски.

Благодарю образовательные учреждения, ветеранские организации, наши правоохранительные органы и служащих военного гарнизона - всех, кто принимает участие в патриотических мероприятиях, акциях и уроках мужества. Воспитание духа патриотизма всегда важно. Это задел на будущее. Что бы ни случилось, мы должны быть уверены, что наши молодые ребята так же искренне любят свою Родину, как и их героические предки. В этот значимый для всех нас праздник – День защитника Отечества – всем мужчинам нашего города, желаю быть достойной опорой и поддержкой нашей Родины», - сказал глава города, обращаясь к собравшимся.

Также в ходе мероприятия почетными грамотами главы администрации Краснодарского края (губернатора) за особые заслуги в проведении мероприятий, приуроченных году Памяти и славы и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также за помощь в организации и проведении патриотических мероприятий, награждены командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов и командир 7-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) генерал-майор Андрей Суховецкий.

Источник: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-23022021145159-84802/