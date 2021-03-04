Знаковый проект «Чистая бухта» обсудили в Геленджике

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В администрации муниципалитета прошёл обстоятельный анализ дел по реализации знакового для Геленджика проекта «Чистая бухта».

На совещании под руководством замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова присутствовали вице- губернатор Александр Трембицкий, первый замглавы курорта Андрей Грачёв, руководители отраслевых кампаний.

Напомним, впервые о проекте «Чистая бухта» стало известно из уст губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который прокомментировал ответ Президента Владимира Путина на вопрос в ходе пресс-конференции 17 декабря. С той поры проблема, надо полагать, перестала считаться региональной.

- Проект «Чистая бухта» реализуется сообща с администрациями края и города, - подчеркнул замглавы Минстроя России Максим Егоров.

В рамках программы предполагается и давно назревшее разделение ливневых и канализационных стоков курорта с последующей их очисткой. Собравшиеся пошагово обсудили план действий в части бытовой канализации и комплексную концепцию строительства отдельной ливневой канализации.

В разговоре с журналистами Максим Егоров сообщил, что в тот же день на совещании с компаний Автодор, которая ведёт реконструкцию трассы М-4 на территории Геленджика, говорили о том, как совместить проекты в части строительства дороги с разработкой концепции отдельной ливневой канализации.

Участники совещания обсудили и вопросы водоснабжения – какие мероприятия надо выполнить, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации, связанной с отсутствием воды.

- Составлен жесткий план-график по проведению необходимых работ, - говорит Максим Борисович. - В том числе, по бурению новых скважин и подаче воды из местных источников в городскую сеть. Чтобы она была у каждого жителя города, даже в самые пиковые по нагрузке месяцы.

Кроме поиска новых месторождений, шла речь и о рачительном отношении к уже существующему ресурсу - компания «Лидер» составила карту Геленджика с указанием тех, кто незаконно врезается в городскую канализацию. Это поможет снизить нагрузку на существующие сети.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик