Владимир Синяговский: В Краснодарском крае создадут единый интерактивный ресурс по завершению социальных долгостроев

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Общая база позволит контролировать темпы работ в муниципалитетах на каждом объекте.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева департамент строительства Кубани провел инвентаризацию социальных и инфраструктурных долгостроев во всех городах и районах. Их общее число превысило 2,2 тысячи – это детские сады, спортивные залы, газо- и водопроводы, участки дорог. Большинство из них – 1857 – муниципальные объекты.

«План-график по завершению либо демонтажу долгостроев местные власти должны были разработать до конца прошлого года. Некоторые объекты висят на балансе районов более 20 лет. Заново просматривались документы, составлялись планы по устранению проблем. Напомню, что на 2019-2021 годы из краевого бюджета на достройку проблемных объектов в высокой степени готовности было предусмотрено 1,5 млрд рублей. Интерактивный ресурс позволит более эффективно следить за решением проблем с долгостроями по всему Краснодарскому краю», прокомментировал Владимир Синяговский.