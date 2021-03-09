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Депутат Госдумы Владимир Синяговский провёл открытое заседание совета общественной организации Краснодарского края «Мир без границ»

Подведены итоги 2020. Слова благодарности прозвучали в адрес актива, меценатов, партнёров и друзей организации. Особые слова поддержки и восхищения звучали в адрес мамочек, которые посвятили себя воспитанию детей-инвалидов.

Напомним, что уставные цели организация - создание условий для развития спорта и творчества среди инвалидов независимо от возраста. Лидером организации является Владимир Синяговский.
Актив «Мира без границ» представлен депутатами МО Новороссийска, Геленджика, Славянского района. Входят в состав общественной палаты Анапы.
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Категория: Новости / Общество

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