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Дерзай, и тебя поддержат!

О грантах и других возможностях финансовой поддержки казачьей молодежи речь шла на семинаре-совещании, который стал первым в череде комплексной работы Союза казачьей молодежи Кубани.

Пионерами в деле освоения грантовой политики стали лидеры муниципальных отделений СКМК Таманского отдела Кубанского войска.

На семинаре в качестве почетных гостей присутствовали лидер регионального Союза казачьей молодежи Никита Дзюба, атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников, атаман РКО Виталий Хандошка, руководитель Анапского отделения СКМК Максим Черняков, представители казачьей молодежи восьми районов, входящих в Таманский отдел.

Для казачьей молодежи свои двери распахнула комната Боевой славы молодежного пространства города-курорта Анапа. Для гостей мероприятия руководитель военно-исторической поисково-исследовательской организации «Черномор» Андрей Коробков провел ознакомительную экскурсию.

В рамках мероприятия прошел четырехчасовой марафон по написанию проектов, направленных на грантовую поддержку государства. Его возглавил и провел руководитель мастерской проектных инициатив Кубани Виктор Баранов. На проектном офисе участники получили необходимую информацию по составлению, особенностям заполнения и представления тематических проектов.

Активисты Союза казачьей молодежи Кубани восьми муниципальных образований края – Анапского, Абинского, Калининского, Крымского, Полтавского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского районов – смогли представить свои проекты и обсудить с коллегами возможные точки взаимодействия в деле дальнейшего сотрудничества.

По мнению руководителя Анапского отделения СКМК Максима Чернякова, быть первым – всегда ответственно и почетно:

– Анапа не в первый раз открывает череду знаковых мероприятий. Очень приятно, что дело, которое поможет реализовать лучшие идеи и проекты казачьей молодежи, стартует именно здесь, на нашей благодатной земле.

Высоко отозвался о значимости проекта атаман Темрюкского районного казачьего общества Виталий Хандошка:

– Потребность в реализации молодежных проектов назрела давно. Добрая инициатива ребят должна быть услышана и поддержана. Идеи есть, нужные и интересные. Теперь, зная обо всех подводных камнях и организационных сложностях, молодежь Кубани сможет серьезно подойти к испытанию и получить финансовую помощь со стороны государства.

Источник: http://xn--j1aafs.xn--p1ai/2021/03/09/derzaj-i-tebya-podderzhat/

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Категория: Новости / Общество

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