Дерзай, и тебя поддержат!

В рамках мероприятия прошел четырехчасовой марафон по написанию проектов, направленных на грантовую поддержку государства. Его возглавил и провел руководитель мастерской проектных инициатив Кубани Виктор Баранов. На проектном офисе участники получили необходимую информацию по составлению, особенностям заполнения и представления тематических проектов.

Активисты Союза казачьей молодежи Кубани восьми муниципальных образований края – Анапского, Абинского, Калининского, Крымского, Полтавского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского районов – смогли представить свои проекты и обсудить с коллегами возможные точки взаимодействия в деле дальнейшего сотрудничества.

По мнению руководителя Анапского отделения СКМК Максима Чернякова, быть первым – всегда ответственно и почетно:

– Анапа не в первый раз открывает череду знаковых мероприятий. Очень приятно, что дело, которое поможет реализовать лучшие идеи и проекты казачьей молодежи, стартует именно здесь, на нашей благодатной земле.

Высоко отозвался о значимости проекта атаман Темрюкского районного казачьего общества Виталий Хандошка:

– Потребность в реализации молодежных проектов назрела давно. Добрая инициатива ребят должна быть услышана и поддержана. Идеи есть, нужные и интересные. Теперь, зная обо всех подводных камнях и организационных сложностях, молодежь Кубани сможет серьезно подойти к испытанию и получить финансовую помощь со стороны государства.