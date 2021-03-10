Нынешняя молодёжь настроена по отношению к власти заметно негативнее, чем их предшественники

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Интересное исследование, которое поможет политтехнологам, делающим отсылку к истории в своей работе, а также и политизированным инфлюэнсерам.

Как воспринимает исторические события прошлого современная молодёжь крупных городов? На этот вопрос отвечает работа социолога Зинаиды Сикевич из Санкт-Петербургского университета («Вестник СПбГУ. Социология», №4, 2020).

Социолог в своей работе использовала три волны опросов – в 1996, 2011 и 2019 годах. Респонденты – молодёжь Петербурга 18-29 лет, студенты и закончившие вузы. Именно в этой среде присутствует наивысшая политизация (в т.ч. и в форме уличных протестов), это активные пользователи соцсетей.

Некоторые важные выводы из исследования.

- Период до 1917 года вызывает положительные чувства в 2019 году у 54,8% (в 2011 – 34,3%), отрицательные – 16,7% (20,1%).

- Период советской власти: положительные чувства 33,8% (50,1%), отрицательные – 28,8% (32,6%).

- Постсоветский период после 1991 года: положительные чувства 11,4% (15,6%), отрицательные – 54,5% (в 2011 – 47,3%).

Приверженцев нынешнего строя у этой страты молодёжи почти нет. Наиболее знаковое событие новейшей истории («победа демократии») в 2019 г. вызвало положительные чувства только у 2% респондентов (в 1996 году – 11%).

События национальной истории, вызывающие положительные чувства – в 2019 и 2011 года) в скобках):

- Победа в Великой Отечественной войне 38,8% (86%).

- Полёт Гагарина 25,6% (51,9%)

- Достижения науки 12,2% (3,2%).

Как мы видим, главная «скрепа» власти – ВОВ – быстрыми темпами уходит из сознания молодёжи.

Вызывает отрицательные чувства:

- Сталинский репрессии, ГУЛАГ 24,4% (32,6%).

Всё меньше на молодёжь работает «запугивание» сталинскими репрессиями, происходит «реабилитация» этого периода.

Социологи резюмируют:

«В исследовании и 2011 г., и особенно 2019 г. негативные эмоции молодых людей концентрируются вокруг отношения к новейшей истории, причем не столько упоминаются события, сколько оценивается государственная политика («экономическое положение людей», «закон об Интернете», «закон о пропаганде гомосексуализма», «преследование ЛГБТ-сообществ», «нарушения на выборах», «разгон митингов», «создание Росгвардии» и т.п.). Вызывает чувство стыда «выступление на Олимпиаде под белым флагом» и «постоянный обман народа». «Воссоединение с Крымом» приветствуют 4,9% респондентов.

Нынешняя молодёжь настроена по отношению к власти заметно негативнее, чем их предшественники. Характерно, что устойчивая ценность «державности» обращена в прошлое - имперское и советское, современному государству в утверждении этой ценности молодёжь отказывает».