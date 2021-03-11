Забытый подвиг: почему в Крыму снесли памятник морским пехотинцам

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Накануне 76-й годовщины Дня Победы, жители Крыма обратились к Сергею Аксёнову с просьбой восстановить памятник морским пехотинцам, которые весной 1942 года, во время Великой Отечественной Войны сдерживали наступление немецко-фашистских захватчиков в окрестностях Керчи.

Несколько десятков лет памятник простоял возле воинской части, в районе девятого километра автомагистрали Керчь-Симферополь. Именно в этом месте происходили кровопролитные бои морских пехотинцев Красной армии с войсками вермахта, которые прорывались в Керчь. Памятник установили здесь в шестидесятых годах прошлого века.

Когда начиналось строительство трассы «Таврида» в 2015 году, монумент советскому матросу стал никому не нужен, его снесли и вывезли на склад Багеровского сельского совета. Местные жители говорят о том, что во время демонтажных работ памятник получил незначительные повреждения.

Как выяснилось, простояв более 50 лет на месте боевых действий, памятник не был поставлен на учёт. Этим обстоятельством, как оправданием для сноса увековеченного в камне красноармейца и воспользовались заинтересованные лица.

Вспоминая, как много лет крымчане приезжали на это место с детьми и возлагали к памятнику цветы в памятные даты, крымский фермер Владимир Мурин долго не мог поверить в то, что спустя 70 лет со Дня Победы, кто-то отважится на такой неблаговидный поступок. Пенсионер часто вспоминает о том, как он от своего отца и проживавших в селе Горностаевка ветеранов Великой Отечественной Войны не раз слышал о тех кровопролитных боях под Керчью, когда отряды красноармейцев сдерживали наступление фашистов и прикрывали отступление советских войск на Кубань весной 1942 года.

Также Мурин рассказал и об имевшей место беседе с заместителем главы Ленинской районной администрации Олегом Поповым, от которого, как выяснилось, строители «Тавриды» потребовали снести памятник в 2015 году.

По его словам, строители автомагистрали были настроены решительно, и, требуя освобождения земельного участка, чиновнику открытым текстом заявили: «убирайте памятник сами, или мы его бульдозером снесём»! После этого памятник спешно демонтировали и убрали на склад. В результате туи остались на месте, а памятника вот уже шестой год нет», — вспоминает Владимир Мурин. — Я прошёл все инстанции, ходил на приём к главе райадминистрации и просил вернуть нам памятник. Археологи говорили, что на этом месте находится курган, и там нельзя ставить памятник, хотя это не помешало строителям выполнить там дренажные работы.

В прошлом году фермер продолжал добиваться восстановления памятника, он обращался в органы местной власти и предлагал от себя материальную помощь, чтобы сохранить памятник и не предать забвению подвиг павших советских солдат. В какой-то момент Мурину сообщали о намерении установить памятник в посёлке Багерово, однако обнадёживающие слова чиновников так и остались неисполненными обещаниями.

Тем не менее, после публикации видеозаписи обращения к Сергею Аксенову, региональные власти приняли решение восстановить памятник и установить его в одном из населённых пунктов Ленинского района Крыма, приурочив событие к 76 годовщине Дня Победы.

В комментарии «Антифашисту» глава районной администрации Екатерина Юровских отметила, что в ближайшее время будет проводиться согласование с депутатскими корпусами и общественностью для выбора земельного участка в одном из муниципальных сельских поселений района.

Михаил Днепровский, издание «Антифашист»