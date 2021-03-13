Владимир Синяговский: Новый законопроект о ЖКХ направлен на защиту прав собственников жилья

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В среду Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за нарушение порядка расчёта оплаты коммунальных услуг в жилых домах.

Действующим Жилищным кодексом предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчёта платы за такую услугу перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Как пояснил агентству «Госновости» депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, принятые в первом чтении изменения очень важны, они направлены на защиту людей в сфере коммунальных услуг.

«В действующем законе в частях 6 и 7 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации установлена ответственность лица, предоставляющего коммунальные услуги, за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги. Лицо нарушившее закон обязано выплатить собственнику помещения штраф в размере половины начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить. Однако, в Жилищном кодексе не предусмотрена защита прав и законных интересов собственников жилых домов при совершении лицом, предоставляющим коммунальные услуги, аналогичного нарушения. Поэтому, законопроектом предлагается установить ответственность лица, предоставляющего коммунальные услуги, за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшее необоснованное увеличение размера такой платы, перед собственниками жилых домов. Предлагаемое регулирование позволит обеспечить защиту прав и законных интересов собственников, проживающих в частных домах«, – сказал парламентарий.

Источник: https://gosnovosti.com/2021/03/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80/