Новороссийские депутаты предложили передвинуть детский сад подальше от Пионерской рощи

/Общество/

Дума провела внеочередное заседание комитета по вопросам экологии.

Некий итог подвел председатель думы:

- Проект строительства детского сада уже утверждён и прошёл госэкспертизу. Внести в него корректировки даже при большом желании не получится. Единственное, можно рассмотреть возможность переноса детского сада вправо-влево. Для этого и выедем на место, застройщик отобьёт точки, и, я вас уверяю, половина вопросов сразу же отпадёт. И хотел бы обратиться к администрации. Если бы не было той незаконной вырубки деревьев, сейчас бы ничего этого не было. Пусть это будет вам уроком. Делайте всё законно и в контакте с общественностью. Тот же баннер, разве нельзя установить по закону? И, главное, и Пионерская роща, и детский сад, и ручей нужны. Однозначно будем всё это сохранять! — председатель городской Думы Александр Шаталов.

От редакции:

Почему так категорично утверждается, что из-за госэкспертизы нельзя в проект вносить изменения? Да, будут сорваны сроки. Да, нужно заново пройти процедуры.

И пусть за это ответит чиновник: и должностью, и материально!

Назовите фамилии виновных!

Источник: t.me/nvrsk_new/10452