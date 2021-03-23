Владимир Синяговский поддерживает новый закон об отстранении от работы неэффективные управляющие компании жилых домов

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Депутат Госдумы России Наталья Костенко разработала законопроект, который позволит оперативнее реагировать на жалобы собственников жилья в адрес недобросовестных управляющих компаний.

Депутат предложила уполномочить ГЖИ исключать из реестра все дома неоднократно проштрафившегося лицензиата. Это позволит гораздо быстрее убирать с рынка коммунальных услуг нерадивые компании. После исключения домов из реестра, муниципалитет в срочном порядке должен будет провести конкурс, победитель которого займёт место недобросовестной УК.

«Это очень важная и необходимая инициатива не только для жителей Новороссийска, но и для всей страны! Управляющие компании порой слишком много себе позволяют. Мы это знаем из опыта Новороссийска: занимаются подлогом документов, самовольно распоряжаются общим имуществом, а свои обязанности выполняют порой очень «скромно». УК имеют постоянные огромные долги к ресурсоснабжающим организациям, что негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Если руководители компаний не слышат своих жильцов, не устраняют проблему за самый короткий период , то таких управленцев нужно лишать лицензии по первому обращению в ГЖИ. Только такими радикальными методами мы сможем очистить рынок от нечестных УК», - прокомментировал Владимир Синяговский.