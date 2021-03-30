Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» 3-4 апреля 2021 года

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3 и 4 апреля в Crowne Plaza в Краснодаре состоится региональный полуфинал 2 сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России: кто только начинает свой профессиональный путь или уже имеет большой опыт.

На конкурс поступило 29 561 заявок. В полуфинале примут участие более 100 конкурсантов из разных регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма.

В течение двух основных дней полуфинала – 3 и 4 апреля — конкурсантам предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств. В течение двух дней они будут решать региональные кейсы, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. В одной из деловых игр сможет принять участие команда журналистов.

По результатам полуфинала будут определены лучшие участники, которые будут соревноваться в финале. Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»