Виталий Козырев: На днях произошло радостное событие!

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Наконец-то Алие Абиловой, талантливой художнице из Казахстана, застрявшей в Новороссийске с января 2020 года, восстановили паспорт и она его получила.

Общественная организация Краснодарского края "Мир без границ" лидером, которой является депутат Государственной Думы Владимир Синяговский помогла Алие Абиловой талантливой художнице из Казахстана, застрявшей в Новороссийске с января 2020г., восстановить утеряный паспорт.

Это произошло благодаря неравнодушным людям.

В Казахстане это депутаты Мажлиса Парламента Республики Казахстан Файзолла Каменов и Сергей Решетников.

В Новороссийске председатель ООКК Козырев Виталий Александрович.

"Спасибо всем неравнодушным людям по обе стороны границы! Всем тем, кто помогал нам в этой истории.

В Казахстане особенно хочется сказать огромное спасибо депутатам Мажлиса Парламента Республики Казахстан Файзолле Каменову и Сергею Решетникову. В Новороссийске, конечно, Валерию Пахилову человеку, взявшему на себя огромный объём юридической работы и Роману Гангану, пришедшему на помощь в трудную минуту! Огромная благодарность Посольству Республики Казахстан в РФ за то, что во многих вопросах пошли на встречу. И вообще СПАСИБО всем неравнодушным людям, принявшим эту ситуацию и помогавшим нам в этом вопросе.

Со своей стороны мы, общественная организация Краснодарского края "Мир без границ", и дальше будет стараться помогать людям," - рассказал депутат городской думы Виталий Козырев.





