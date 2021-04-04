Партийные проекты в действии

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский встретился со студентами Кубанского госуниверситета в геленджикском кинотеатре "Радуга" в рамках реализации социального проекта "Единой России" по гражданско-патриотическому воспитанию «Память сердца».

Перед показом фильма "Офицеры", посвященного памяти Василия Семеновича Ланового народный избранник попривествовал юных патриотов:

"Спасибо организаторам мероприятия,это настоящие патриоты своего города и дела. Молодых людей призываю внимательно смотреть произведение, погрузиться в него. Мы все хорошо знали Василия Семеновича, он часто гостил в наших городах.Приятно, что его след в искусстве не будет забыт. В каждой семье есть след, оставленный войной. Геленджик был местом, где раненные солдаты проходили лечение, чтобы с новыми силами вернуться в бой, отстаивать свое отчество в страшной беспощадной войне. Победа ковалась и теми, кто помогал фронтовикам снова встать на ноги, людьми жившими в Геленджикском районе. Сегодня другие времена, все в ваших руках. Но никогда не стоит забывать, что в нашем прошлом были настоящие герои."