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Гончарная мастерская – это наиболее востребованный проект среди родителей особенных детей, так как обладает колоссальным реабилитационным эффектом и естественным интересом у детей.

В марте 2021 года ООКК «Мир без границ», лидером которой является депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, выиграла грант Благотворительного Фонда «Вклад в будущее» Сбербанка на продолжение проекта «Гончарной мастерской» на сумму 450 тыс.р., который стал продолжением конкурса Фонда президентских грантов с проектом "Школа гончарного искусства".

Проект успешно реализуется, подготовлена мастерская совместно с художественной студией «ArtVision», закуплено дорогостоящее оборудование и материалы, найден опытный преподаватель. С сентября занятия регулярно посещают более 50-ти детей. Кроме того, по проекту, на работу в мастерскую официально устроен подросток с ОВЗ – Олег Олейник.