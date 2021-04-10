Партийные верхушки играются в молодежную политику

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Лидеры политических партий с очевидным постоянством высказываются о важности нового курса в реализации молодежной политики.

Социальные лифты для молодого поколения, ротация кадров, вовлечение активной молодежи в политику определены, как приоритеты в деятельности партийной верхушки. Но факты доказывают напускной характер громких высказываний, которые не соответствуют действительности.

Молодежное направление партии «Единая Россия» аккумулируется в руках «Молодой гвардии Единой России». Во главе общественной организации — Денис Давыдов. Свой пост он занимает уже 7 лет.

«КПРФ» привлекает молодежь через Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации. Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ — Владимир Исаков. В сфере молодежной политики он с 2009 года, а в должности первого секретаря с 2016 года.

В «Справедливой России» молодежное крыло партии возглавила Анастасия Павлюченкова. В 2020 году она единогласно избрана председателем координационного совета «Молодежи СР». По сути этот совет — коллаборация ранее действующих «Справедливой силы» и Молодежного кадрового резерва СР, который с 2016 года и возглавляла уже известная Анастасия Павлюченкова.

Главный «сокол» Жириновского (прим.ред — неофициальное название молодежной организации ЛДПР) задает Владислав Коршунков. В этой должности он с 2020 года. До него от года до двух в должности руководителя работали Андрей Рекаев, Илья Аксенов, Марк Латынин. С 2014 по 2016 год руководителем был Василий Власов, который является куратором молодежной организации ЛДПР по сей день.

Один из главных рычагов работы с молодежью — соцсети. К трендовому направлению взаимодействия присоединились представители всех ветвей власти, ведомств и организаций. Сейчас уже сложно представить какое-то учреждение, сообщество, команду, проект без аккаунтов в соцсетях. Чиновники тоже осознают масштаб влияния соцсетей на представителей поколения Z. К тому же, сложно назвать более эффективный механизм по работе с молодежью, и все это понимают. В сообществах молодежных политических организаций это тоже понимают, но ведут эту работу на среднем уровне.

Например, в сообществе ВКонтакте у «МГЕРа» — больше 57 тысяч подписчиков. Контент публикуется регулярно, но в среднем по 1 посту в день. Тематика контента — передали корм в приют, провели форум, организовали экоакцию и так далее. Просмотров постам добавляют репосты ячеек «МГЕРа» в разных регионах. Благодаря этому пост может набрать от 2 до 26 тысяч просмотров, лайков значительно меньше, в среднем — по 100, комментариев практически нет ни под одним постом.

В сообществе Ленинского комсомола — чуть больше 10 тысяч подписчиков. Посты выходят каждый день, в среднем они набирают по 100 лайков, если есть репосты — то, соответственно, больше. Здесь комментарии можно встретить чаще, но в основном рекламные или негативного содержания. Примечательно, что для своих постов авторы сообщества всегда выбирают мотивирующие заголовки вот такого характера: «Небо подвластно сильным», «За перемены к лучшему — вместе с коммунистами и комсомольцами» и так далее. Вслед за лозунгами тянется шлейф любви, молодежи, весны и журнала «Огонек».

У «Молодежи СР» — 878 подписчиков, но они скрыты от посторонних глаз. Просмотров — от 100 до 900, лайков — в среднем по 50, в комментариях преобладают два вида воодушевляющих смайлов. Но стилистика постов отличается от своих предшественников «молодежностью на минималках».

«Молодежь ЛДПР» тоже предпочла скрыть 17 тысяч своих подписчиков. Контент в сообществе хоть и появляется регулярно, но состоит из репостов. Только с начала апреля из 14 публикаций — 13 репостов из других сообществ партии. Единственный пост собственного авторства за час с момента публикации набрал 208 просмотров и 5 лайков.

Таким образом кадровая ротация под лозунгами «Дорогу молодым» и «Мы слышим и понимаем молодежь» еще далеко за горизонтом. Вероятно, что борьба за молодежь на политической арене осуществляется по принципу «долго запрягает, да быстро едет». Но судить об этом будут те, кого запрягают.

Источник: Первое студенческое агентство @pervoeonline специально для @russica2