Greenpeace подсчитал площадь всех ландшафтных пожаров в России в 2020 году

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Эксперты Greenpeace впервые составили карту и подсчитали реальную общую площадь всех природных пожаров за год. В 2020 году она составила 25,75 миллионов гектаров, или 1,5 % от общей площади страны.

Это первая в истории столь детальная оценка: до сих пор в России учитывались только площади лесных, а не всех ландшафтных пожаров. Веб-карта ландшафтных пожаров 2020 года учитывает помимо лесных, ещё и травяные, тростниковые, торфяные, тундровые пожары и сельскохозяйственные палы. Достоверных данных такого рода никто ещё не собирал.

Б?льшая часть площади пожаров — 80,4 % — пришлась на азиатскую часть России (Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа).

По официальным данным дистанционного мониторинга Рослесхоза, доля весенних лесных пожаров в общей площади пожаров в 2020 году составила 22 %, а по оперативным данным Авиалесоохраны, и того меньше — всего 8 %. Однако карта показывает, что площадь весенних пожаров составляет больше половины — 52 % от всех случившихся за год, это 13,5 млн гектаров. Это значит, что масштаб воздействия ландшафтных пожаров на климат необходимо пересмотреть.

Термин «ландшафтный пожар» используется давно, но в российское законодательство введён лишь в декабре прошлого года. Задача мониторинга и статистического учёта ландшафтных пожаров вне лесов и земель лесного фонда на государственном уровне в России стоит лишь с 2018 года. Однако до сих пор официальная статистика продолжает под этой категорией учитывать только лесные пожары.

Карта позволяет проанализировать, как распределяются пожары по различным землям, и найти решения для снижения числа пожаров, а значит, и эмиссий парниковых газов. Кроме того, она показывает, что поглощение парниковых газов можно увеличить за счёт роста лесов на огромных пространствах зарастающих сельскохозяйственных земель. По данным Гринпис, по состоянию на 2018 год в России было выявлено около 76 млн гектаров заброшенных сельхозземель, из которых около 30 млн уже естественным образом заросли лесом.

Для составления этой карты были использованы космические снимки среднего разрешения Sentinel-2, и каждая гарь была отрисована вручную. Для оптимизации работы наши специалисты создали специальную онлайн-платформу. Работа была разделена на два этапа, соответствующих основным пикам пожаров: весеннему — с начала года по 15 мая, и летне-осеннему — с 16 мая по 31 октября. В этой работе приняли участие почти 400 человек, в числе которых 350 волонтёров, а также приглашённые эксперты в области геоинформационных технологий и сотрудники российского отделения Гринпис.

Технология составления карты может стать основой для разработки автоматизированных методов выявления ландшафтных пожаров, изучения реальных причин их возникновения, для оценки рисков и угроз, связанных с изменением климата.

Источник: https://greenpeace.ru/news/2021/04/06/greenpeace-pods..