«В Ижевске создадут предприятие для глухих»: президент ВОГ Станислав Иванов считает город одним из самых комфортных в России для инвалидов по слуху

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Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов провел межведомственное совещание по проблемам инвалидов в Ижевске.

Участники встречи обсудили пути решения вопросов образования, трудоустройства, здравоохранения и обеспечения техническими средствами реабилитации людей с нарушением слуха в Удмуртской Республике.

Совещание было организовано по случаю первого рабочего визита Станислава Иванова в столицу Удмуртской Республики в качестве избранного президента ВОГ. В числе участников заседания были руководители четырех министерств республики, что обычно бывает только на совещаниях у главы региона. На совещании выступили министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова, министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева, министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по Удмуртии Ильдар Гадршин, руководитель Удмуртского республиканского отделения ВОГ Валерий Крылов, директор школы-интерната № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья Наил Сираев.

Станислав Иванов отметил, что Ижевск является одним из самых благоприятных городов для трудоустройства, образования и комфортной жизни глухих людей: «В штате Ижевского механического завода работают около сотни глухих специалистов. Среди выпускников Ижевского государственного технологического университета есть инженеры с нарушениями слуха, которых власти республики обеспечивают рабочими местами. ВОГ планирует создать в регионе свое предприятие. Сейчас вместе с министром промышленности и торговли Удмуртии мы прорабатываем бизнес-план предприятия и в ближайшее время трудоустроим туда не менее 20 инвалидов по слуху».

Глава ВОГ выразил надежду, что в 2022 году в Ижевске пройдет международный чемпионат по профессиональному мастерству среди глухих DeafSkills. Станислав Иванов отметил, что в городе находится одна из лучших коррекционных школ России, в которой идет обучение по десяти общественно значимым и востребованным в регионе профессиям, среди которых лозоплетение, изготовление мебели, парикмахерское искусство и многие другое.

Источник: Пресс-служба Всероссийского общества глухих