Кто сменит Синяговского?

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Пять лет назад Депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ 7 созыва стал легендарный мэр Новороссийска Владимир Синяговский.

Он победил на выбох в Туапсинском одномандатном округе (93,38%).

На всех постах он был активным и эффективным. За время его руководства Новороссийск семь раз становился лауреатом Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России». В Госдуме Владимир Ильич выступил соавтором более 100 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Но время берет свое – возраст (72 года), ротация. Кто претендует на его место?

С большой вероятностью этот кто-то 38 –летний вице –спикер Законодательного Собрания края Сергей Алтухов, человек из команды Кондратьева. Он уже выдвинулся на праймериз «Единой России» и имеет все шансы на победу.

Молодой, умный, перспективный. Родом из Орска, окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Первым местом работы была компания «МТС». Затем продолжил деятельность на различных должностях в международных ИТ компаниях (ООО «Майкрософт Рус», ООО «САП СНГ»), где отвечал за развитие бизнеса в регионах.

В 2015 году (в 33 года) стал заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края, курировал отрасли жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, промышленности, инвестиций и малого и среднего предпринимательства региона.

Сам Кондратьев как-то в интервью рассказал, что, ещё работая в управлении делами президента познакомился с Алтуховым в одном из рейсов, летая по стране, и пригласил его на работу.

Наверняка, не пожалел. У Алтухова много достижений. К примеру, по его предложению создана ассоциация региональных ИТ компаний, которая двигает тему цифровизации в крае. Тема важная, из нацпроектов. Так что поддержка наверху ему обеспечена.

Источник: @Кубановидение