В Новороссийске жители улицы Шота Руставели выступили против самоуправства властей

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Администрация Центрального района Новороссийска, квартальная и помощник депутата городской думы без согласия жителей изменили метод вывоза бытового мусора и установили контейнер.

Сход граждан установил торжество народовластие: вызвали депутата, чиновников и представителей уборочной кампании. И единогласно постановили, что метод вывоза восстановят прежний, исторический.

Также договорились двигаться по пути раздельного сбора бытового мусора. Но это перспектива на будущее.

Главное, отстояли своё право жить в чистоте и самим определять правила общего жития!

Подробности в Инстаграм сообщает региональный оператор.

Источник: https://www.instagram.com/p/CNwuL8kJ0DX/?igshid=1m0vfsrpfb816