Владимир Синяговский: Мы вместе учимся управлять территорией, на которой живем...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с Днем местного самоуправления в России.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю Вашего профессионального праздника – Дня местного самоуправления!

Местное самоуправление Краснодарского края постоянно совершенствуется, активно взаимодействует с гражданами, становится ближе к их проблемам и нуждам. Сегодня местное самоуправление Кубани – это наиболее близкий гражданину уровень власти.

Благодаря открытому диалогу с людьми органы местного самоуправления слышат и учитывают пожелания граждан, ставят их интересы главной целью своей работы.

Мы вместе учимся управлять территорией, на которой живем. Мы вместе строим будущее наших городов и сел, участвуем в голосованиях и опросах общественного мнения, благоустраиваем и озеленяем улицы, парки и дворы.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."