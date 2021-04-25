На Кубани продолжаются общественные обсуждения проекта корректировки террсхемы обращения с ТКО

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Участки для размещения новых полигонов и мусороперерабатывающих комплексов хотят утвердить без учета мнения местных сообществ.

16 апреля краевое минТЭК и ЖКХ объявило о начале "второго круга" общественных обсуждений проекта корректировки террсхемы. Первый этап проводился с 1 марта по 1 апреля. ЭкоВахта внесла в него ряд важных замечаний и предложений. По мнению ЭВСК, ни один участок не может быть выбран для строительства полигонов и мусороперерабатывающих комплексов без информирования жителей населенных пунктов, где их планируют строить, и проведения публичных слушаний. А также без специальных геологических, гидрологических и иных исследований. ЭВСК проанализировала предлагаемый проект. Анализ показывает, что благополучных зон деятельности по обращению с ТКО в Краснодарском крае нет…

Источник: http://ewnc.org/node/30926