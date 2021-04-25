Бугаев: Чем была хороша – и остается хороша – наша система образования?

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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев на онлайн-неконференции ARTtalk:

Один из ключевых запросов любого человека – запрос на самореализацию. Причем не обязательно в той профессии, которую человек получил. Форум и фестиваль «Таврида» – это ответ государства на запрос молодых деятелей культуры и искусства на самореализацию, на возможность реализовать себя.

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Одним образованием мы не отделаемся. В будущем у каждого будет несколько образований. Технологии меняются со страшной скоростью. В момент, когда я получал первое образование, пейджер был предметом большого хайпа. Песни об этом пели: «Девочка-тинейджер, позвони на пейджер…» А современные студенты пейджер только в музеях видели.

Даже за время моей жизни много профессий, которые были хайповыми, просто отмирают. McDonald’s убрал из своей корпоративной среды несколько профессий, которые до этого были очень важными и значимыми. Нейросети фактически заменили маркетологов, вынесли их с рынка. А ведь еще недавно эти люди были гуру, они создавали концепции, стратегии.

Чем была хороша – и остается хороша – наша система образования? Она не всегда давала знания, которые потом можно использовать на производстве. Но чему она точно учит – учиться. Получать знания. А это сейчас основное. Профессии умирают, мы двигаемся вперед, и основным становится умение постоянно учиться. Это главная компетенция. Остальное придет.

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Гранты Росмолодежи – это возможность попробовать и ошибиться. Государство дает молодым возможность ошибаться. «Выстреливает» около 30% проектов. Это не значит, что остальные не завершают работу. Они реализуют проект, отчитываются за государственные деньги. Но «выстреливают» потом – процентов 30. И это на самом деле много!

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Мы – одна из немногих стран в мире, кто смог сохранить информационную и технологическую независимость. У нас есть свой поиск – и не один. Есть свои антивирусные программы, совершенно мирового уровня. Свои финансы, банкинг. То, что делает «Сбербанк», – для меня это выше всяких похвал, это какая-то магия. И все это отечественное. Мы умудрились – назло всем и на радость себе – сохранить этот сектор. Он развивался и в 1990-е годы, и в 2000-е. И сейчас мы, в отличие от многих вокруг, движемся вперед. Это заслуга тех ребят, энтузиастов, которые когда-то в детстве на «Бейсике» и «Спектрумах» программировали, а сейчас стали, в том числе, руководителями крупных корпораций.

Источник: Росмолодёжь @rosmolodez для @scienpolicy и @youthpolicy