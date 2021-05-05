В Ростове более 36,5 млн коммунальных платежей осели в карманах руководства управляющих компаний

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых в скором времени окажутся пять руководителей и сотрудников группы управляющих компаний "Лидер".

По версии обвинения, с января 2016 года по февраль 2020 года они похитили более 36,5 млн рублей, которые жильцы вносили как плату за коммунальные услуги.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Отметим, что группа компаний "Лидер" бывала в центре скандалов и ранее. Так, в 2019 году 26 организаций, входящих в группу компаний, под управлением которых находилось около 600 домов в Ростове, без решений жильцов подняли плату за общедомовые коммунальные услуги.

Жильцам, конечно, это не понравилось, они стали жаловаться властям, те дошли до Верховного суда, который признал - индексации платы незаконна. Тем не менее, "Лидер" так и не произвел перерасчет.

Источник: @Смутное время