Владимир Синяговский: На капремонт многоквартирных домов на Черноморском побережье края направили порядка миллиарда рублей

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Строительно-монтажные работы проведут в 185 домах. В 36 из них ремонт уже начали. Для остальных объектов разрабатывают проектно-сметную документацию.

Подрядные организации выполнят 327 видов работ, заменят более 120 лифтов. В большинстве домов отремонтируют внутридомовые системы электроснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.

«Суммы, которые выделяют из фонда капремонта, определяют исходя из уровня собираемости взносов. Чем выше этот показатель, тем больше лимит финансирования и, соответственно, больше видов работ по капремонту можно выполнить. В Новороссийске в 37 домах заменят лифты, отремонтируют фасады и крыши. На эти работы из фонда капремонта направили 254 млн рублей», - депутат Госдумы отметил Владимир Синяговский.