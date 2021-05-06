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Владимир Синяговский: Многодетные семьи Кубани смогут направить региональный маткапитал на реабилитацию детей

Соответствующий закон приняли на 54 сессии Законодательного собрания Краснодарского края. Меру поддержки предоставляют в рамках национального проекта «Демография».

Материнский капитал выплачивают семьям при рождении, усыновлении третьего ребенка или последующих детей. Его можно использовать в любое время с момента рождения ребенка на образование детей, улучшение жилищных условий, а с 2015 года по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева – на газификацию дома.

«Закон направлен на исполнение задач, которые обозначил Президент РФ во время послания Федеральному собранию. Прежде всего, речь идет о поддержке материнства, детства, обеспечение здоровья подрастающего поколения. В 2021 году размер материнского капитала составляет более 134 тысяч рублей», - прокомментировал депутат Госдумы Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Общество

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