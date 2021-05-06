Депутат Госдумы принял участие в традиционной патриотической акции «Помним!»

Накануне дня Победы собранные поисковиками данные о защитниках Новороссийска добавляются в капсулу, которая хранится в сердце матери на мемориале Малая Земля.

Новые имена почти 800 красноармейцев пополнили книгу Памяти Новороссийска. В ней уже более 22 тысяч имён.

В акции приняли участие представители российских общественных организаций, руководства администрации края и города-героя, депутаты ЗСК и городской думы Новороссийска, а также молодежные делегации муниципальных образований Кубани.