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Депутат Госдумы принял участие в традиционной патриотической акции «Помним!»
Накануне дня Победы собранные поисковиками данные о защитниках Новороссийска добавляются в капсулу, которая хранится в сердце матери на мемориале Малая Земля.
Новые имена почти 800 красноармейцев пополнили книгу Памяти Новороссийска. В ней уже более 22 тысяч имён.
В акции приняли участие представители российских общественных организаций, руководства администрации края и города-героя, депутаты ЗСК и городской думы Новороссийска, а также молодежные делегации муниципальных образований Кубани.