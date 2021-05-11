Владимир Синяговский: Мы не забудем наших героев!

Депутат Государственной думы Владимир Илья Синяговский принял участие в торжественном мероприятии на легендарной батарее Зубкова,посвящённом празднованию Дня Победы.

"Спасибо нашим ветеранам, жаль, что ряды героев, завоевавших дня нас Победу, редеют. Рад видеть, что в подобном мероприятии активно принимает участие молодёжь, которая будет хранить память о подвигах наших героев. Продолжается подготовка к празднованию Дня Победы, эта дата стала знаковой благодаря более 1400 дней ожесточённых боев, в которых советский народ выстоял и победил. Титанических труд тружеников тыла и фронтовиков позволил нам победить. Даже сегодня от описания войны в архивных материалах становится жутко. Невольно задаёшь себе вопрос - Смог бы я совершить тот подвиг, на какой были способны наши предки?

Благодаря единству, мы выстояли. И сегодня наша главная задача правду о Великой Отечественной войне пронести из поколения в поколение. Мы не забудем наших героев!" - отметил депутат Госдумы.

После приветственных слов Владимир Ильич в составе делегаций от города-героя Новороссийска и города-курорта Геленджика возложил цветы в памятнику защитникам батареи Зубкова.