/Общество/
Начинается дачный сезон, а значит этот пост будет важен для дачников
Владельцев заросших сорняками российских дач (в том числе ромашками и одуванчиками??) могут оштрафовать.
В перечень сорных растений согласно постановлению правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 вошли:
- борщевик Сосновского;
- мята полевая;
- осот полевой;
- одуванчик лекарственный;
- ромашка пахучая;
- чертополохи разных видов;
- амброзия разных видов.
Правонарушение заключается как в действии (например, в использовании семян, зараженных болезнями), так и в бездействии — если владелец дачи не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорняков или не убирает их механическим путем.
Дачников могут наказать предупреждением или административным штрафом в размере от 300 до 500 рублей.
Источник: @vechernii_m