Сенатор призвал усилить надзор за оборотом оружия после стрельбы в Казани

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В одной из школ Казани произошла стрельба, есть погибшие. Член комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров заявил о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия в России.

Утром во вторник в казанской школе № 175 на улице Файзи была открыта стрельба. По меньшей мере 11 человек погибли, большинство из них дети, передает РИА Новости со ссылкой на мэрию Казани. Арестован один из нападавших, ему девятнадцать лет, на его имя официально зарегистрировано оружие, уточняется на официальном портале, органов местного самоуправления столицы Татарстана.

В интервью радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров заявил, что случившееся дает повод задуматься об ужесточении контроля над продажей огнестрельного оружия в стране.

"Оборот оружия у нас в стране надо жестко регулировать. Я не считаю за аргумент, что в Америке или Швейцарии каждый имеет оружие. У каждого своя культура, и у нас свой взгляд на это. Я за жесткий оборот оружия. Надо ужесточить не только требования к продаже, но и проводить более дотошное исследование, что за человек, который хочет приобрести оружие. Малейшего отклонения в поведении человека, даже если не было последствий, должно быть достаточно, чтобы лишить его права владеть оружием навсегда", – считает он.

При этом сенатор напомнил, что детей в школах защищают от подобных нападений не столько законодательные акты, сколько сотрудники, отвечающие за охрану образовательных учреждений.

"Здесь важен человеческий фактор. После Беслана поставили металлоискатели, но потом была стрельба в Крыму. К сожалению, на бумаге ни законодательная, ни исполнительная власть больше сделать не сможет. Мы можем формулировки ужесточить, но все зависит от человеческого фактора. Кто охраняет школу, должен понимать, что охраняет не стены, коридоры и окна, а детей. Он должен в каждом ребенке видеть драгоценность, которую надо беречь", – заключил Таймураз Мамсуров.

(от ред) С позицией сенатора согласился депутат Госдумы России Владимир Синяговский. "Мы должны в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры, чтобы защитить наших детей от любых проявлений агрессии. Соболезнования всем родным и близким, скорейшего выздоравления раненным" - отметил депутат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/