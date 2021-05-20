В лесу под Краснодаром состоялось общее собрание Экологической Вахты по Северному Кавказу

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В связи с нездоровым вниманием правоохранителей к деятельности организации, мероприятие пришлось проводить в конспиративном формате.

15 мая 2021 года состоялось общее собрание Экологической Вахты по Северному Кавказу (ЭВСК). Оно прошло в полевых условиях - в лесу под Краснодаром на берегу Кубани. В мероприятии приняло участие более 30 активистов из Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области.

Собрание приняли ряд решений по организационным вопросам. В том числе, были внесены изменения в её руководящие органы.

Встреча активистов прошла в атмосфере братства, чему содействовали неформальный характер мероприятия, весна и живая природа...

Источник: http://ewnc.org/node/31165