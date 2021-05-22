Ростелеком и Сбер договорились

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Роли в совместном предприятии для развития Единой биометрической системы (ЕБС), соглашение о котором недавно подписали Сбер и Ростелеком, будут распределены логичным образом: "Сбер" - "мозг" и "руки", Ростелеком (РТК) - только "руки".

Дело в том, что уже сейчас очевидно, что РТК проигрывает Сберу в цифровизации городов, внедрении технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных.

Концепция "Умных городов" от Ростелекома в регионах свелась по сути к установке светодиодных фонарей и "умных светофоров". До внедрения системы распознавания лиц в провинции дело не дошло. Сейчас по аналогии с Москвой в 10 крупных городах планируется внедрять системы Ntechlab. Приход же Сбера на эту поляну со своей технологией распознавания лиц Liveness (признана лучшей на крупнейшей Международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019) позволяет избежать дальнейшей монополизации рынка и ускорить процесс внедрения.

Ведь на системы немногие регионы готовы тратить свой бюджет, а федерального финансирования на всех не хватит, значит необходим крупный инвестор.

При этом участие внесистемного Сбера смогло бы нивелировать риски повторения ставропольского кейса, где город заключил контракт с Ростелекомом, местный филиал которого возглавляет депутат краевого парламента Роман Завязкин, на 77 млн рублей дороже, чем предлагал конкурент РТК.

Именно подобные риски заставили федеральные органы власти пересмотреть политику в отношении Ростелекома. Например, ЦИК уже несколько лет подряд контрактуется со сторонними компаниями, а не с РТК, что позволяет экономить на обслуживании "ГАС. Выборы".

Так, на обслуживание системы на территориях Брянской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей ушло 9,6 млн рублей при начальной цене аукциона 11,3 млн рублей; на Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую область - 12,9 млн рублей (начальная цена - 15, 2 млн рублей), а на функционирование технических средств ГАС Выборы непосредственно ЦИК России - 29, 8 млн рублей при начальной цене тендера в 56,9 млн рублей.