В финал конкурса «Мастера гостеприимства» от Краснодарского края вышел Дмитрий Губин из Краснодара

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В Москве объявили имена победителей онлайн-полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышел 31 участник из 20 регионов страны.

В Москве состоялся заключительный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 118 конкурсантов из 48 регионов России, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Полуфинал в Москве прошел в онлайн-формате. Участники презентовали свои проекты, решенные кейсы, а эксперты индустрии оценивали их и выбирали лучшие.

Открыл полуфинал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Год назад мы придумали онлайн-формат, который частично сохранили и во втором сезоне. Этот формат востребован, потому что не каждый конкурсант имеет возможность приехать на полуфинал. По ходу полуфиналов появлялись новые партнеры с новыми кейсами, интересными задачами, которые нужно было решить. У нас есть и федеральные кейсы, и партнеры, которые поставили серьезные задачи перед нашими мастерами: Роскосмос, авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», сеть отелей Azimut. Сегодня наши мастера предложили свои идеи для клиентов этих компаний. Второй сезон конкурса уже перешел свой экватор. Сегодня мы выбрали последних финалистов и будем готовиться к большому финалу, который пройдет в Нижнем Новгороде 8-10 июня. Финалистов ожидает много сюрпризов! Большое спасибо экспертам – заочный полуфинал не означает, что мастеров оценивает искусственный интеллект. Участников оценивали живые эксперты, которые большим десантом высадились здесь, в нашей онлайн-студии», – сказал Антон Сериков.

От Краснодарского края в финал прошел Дмитрий Губин из Краснодара.

«Для меня участие в проекте «Мастера гостеприимства» — это, прежде всего, открытие новых горизонтов. Я прошел в финал с кейсом, который не касается напрямую моей профессиональной деятельности, и это отличная возможность продемонстрировать свои компетенции», — говорит Дмитрий Губин.

Тем, кто только планирует участвовать в проектах платформы «Россия — страна возможностей», Дмитрий советует ничего не бояться. «Беритесь за новые проекты, выходите из зоны комфорта», — заключил финалист.

Во время онлайн-полуфинала в Москве также прошли прямые включения из регионов, принимавших региональные полуфиналы в 2021 году – «Мастера гостеприимства. Как это было». Участие в эфире приняли начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк, председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, заместитель городского головы города Калуги Владимир Васин, министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова и заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников.

Кроме того, в рамках полуфинала состоялась серия панельных дискуссий и мастер-классов. Так, победители первого сезона – основательница школы ресторанного менеджмента PANGA Галина Позднякова, основатель башкирского фастфуда «Айбат Халляр» Марат Насхутдинов и руководитель IT компании «Юсфулсофт» Дмитрий Гусев – поделились с участниками своими историями успеха. Также прошла серия «Диалогов с наставниками». Путешественник, телеведущий и наставник конкурса Джон Уоррен пожелал всем участникам полуфинала удачи и успешного выступления на финальном этапе. В перерывах между трансляциями и дискуссиями участники могли увидеть премьеру тревел-шоу «Мастера гостеприимства. Камчатка».

Посмотреть трансляцию онлайн-полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Москве можно на Youtube-канале проекта.

Региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в 2021 году прошли в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь. Финал конкурса пройдет в июне в Нижнем Новгороде с 8 по 11 июня 2021 года. За победу в конкурсе будут бороться 200 конкурсантов со всей России.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам онлайн-полуфинала в Москве:

ФИНАЛИСТЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТНОМУ ТРЕКУ ФИО Регион Город Басов Игорь Вячеславович Санкт-Петербург Санкт-Петербург Быстров Денис Олегович Омская область Омск Вильбергер Ксения Николаевна Республика Коми Сыктывкар Гамидов Рустам Магомедович Республика Дагестан Махачкала Губин Дмитрий Сергеевич Краснодарский край Краснодар Дячина Станислав Анатольевич Москва Москва Жукова Светлана Сергеевна Санкт-Петербург Санкт-Петербург Жучков Никита Дмитриевич Москва Москва Иванова Вера Александровна Вологодская область Бабаево Канунников Антон Витальевич Волгоградская область Волгоград Киляков Вячеслав Викторович Санкт-Петербург Санкт-Петербург Коршак Анна Вячеславовна Санкт-Петербург Санкт-Петербург Костенко Павел Михайлович Самарская область Самара Крюнас Екатерина Сергеевна Нижегородская область Городец Кузьменко Анна Михайловна Ростовская область Таганрог Мартыненко Елена Петровна Самарская область Самара Никонов Андрей Семенович Свердловская область Алапаевск Новиков Сергей Леонидович Ростовская область Ростов-на-Дону Обрезкова Валерия Русланова Санкт-Петербург Санкт-Петербург Павлова Юлия Михайловна Белгородская область Белгород Ряжских Ольга Николаевна Челябинская область Челябинск Соколова Марина Геннадьевна Республика Карелия Петрозаводск Стурлис Екатерина Николаевна Вологодская область пос.Кувшиново Суслина Елена Сергеевна Воронежская область Воронеж Тамаев Исраил Харонович Чеченская Республика Грозный Тарасова Кристина Сергеевна Санкт-Петербург Санкт-Петербург Торшин Роман Викторович Липецкая область Липецк Тугарев Алексей Александрович Челябинская область Челябинск Федорова Мария Сергеевна Москва Москва Шафрай Людмила Владимировна Ставропольский край Пятигорск Шефер Василий Александрович Чукотский АО Певек

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»