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Кадыров заявил о своем возможном уходе с поста главы Чечни

По его словам, он еще не решил, будет ли участвовать в очередных выборах руководителя республики (они намечены на сентябрь 2021 года).

«Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — подчеркнул чеченский лидер. Сейчас Кадыров является главным «губернатором-долгожителем России»: он получил этот статус после отставок белгородского губернатора Евгения Савченко (занимал свой пост в 1993-2020 годах) и ульяновского губернатора Сергея Морозова (работал в 2005-2021 года). 44-летний Кадыров управляет Чечней с 2007 года.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Общество

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