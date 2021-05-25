В Краснодарском крае выдана первая лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Это парк Живой природы «ДоДо»!

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Сотрудниками центрального аппарата Россельхознадзора совместно с Южным межрегиональным управлением Службы проведена проверка на соответствие лицензионным требованиям ИП Царевской А. В. (город Новороссийск, станица Натухаевская).

По результатам инспекции Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в центральный аппарат ведомства был представлен акт проверки соискателя лицензии, подтверждающий возможность выполнения индивидуальным предпринимателем лицензионных требований при осуществлении работ по содержанию и использованию животных в зоопарках.

На основании акта Службой принято решение о выдаче бессрочной лицензии ИП Царевской А. В. и внесении информации о ней в Реестр лицензий Россельхознадзора.

Напоминаем, что, согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», органом, лицензирующим деятельность по содержанию и использованию животных, является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После этой даты осуществление указанной деятельности без лицензии не допускается.