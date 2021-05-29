Акции или вклады: куда инвестировать? 

/Общество/

За пандемический год существенно изменились представления россиян о надежных и выгодных финансовых инструментах.

Хотя вклад в Сбербанке и лидирует по предпочтениям, его привлекательность за последний год заметно снизилась: на 6 п.п. реже его стали упоминать среди надежных инструментов (41%) и на 7 п.п. – среди выгодных (23%).

Такие изменения обусловлены падением процентных ставок на фоне прошлогодней невысокой инфляции и низкой ключевой ставки Банка России. Возможно, снижению уверенности в надежности Сбербанка способствовал и резкий рост в 2020 году количества звонков мошенников, в большинстве случаев представлявшихся работниками именно этого банка.

Отметим, частота упоминания счета/вклада в других банках в контексте надежности (11%) и выгодности (6%) не снизилась. Ставки по вкладам в них, как правило, были выше, чем в Сбербанке, а звонков мошенников от их имени – меньше.

За год существенно выросла привлекательность инструментов фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ИИСы): доля считающих хотя бы один из них надежным выросла на 4 п. п. (до 14%), выгодным – на 6 п. п. (до 17%). Из всех указанных инструментов выгодными россияне стали чаще (на 4 п. п., 12%) считать вложения в акции.

Аналогично увеличилась и частота упоминания наличности (рубли, доллары или евро): как надежных вложений – на 4 п. п. (до 31%), как выгодных – на 6 п. п. (27%). Здесь выделяется рост на 4 п. п. (до 11%) доли считающих выгодными накопления в евро.

Как и год назад, около четверти респондентов выгодным и надежным способом вложения считают недвижимость. О надежности золота и драгоценностей говорят 16% опрошенных, о выгодности – 14%. По этим позициям существенных изменений не зафиксировано.

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Источник: https://covid19.fom.ru/post/akcii-ili-vklady-vo-chto-investirovat-na-fone-pandemii