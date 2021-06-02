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Каждый второй победитель праймериз на Юге – действующий депутат Госдумы

На Юге России подвели итоги праймериз ЕР. Победители предварительного голосования с высокой долей вероятности будут утверждены съездом партии 19 июня и станут кандидатами на выборах 19 сентября.

Из 52 победителей праймериз в регионах ЮФО и СКФО 27 – действующие депутаты Госдумы, то есть практически каждый второй. Вместе с тем, лидерство на праймериз не гарантирует выдвижения от партии власти.

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне все победители предварительного голосования – действующие депутаты ГД.

Ниже перечислены победители праймериз по партспискам и по одномандатным округам. В скобках указано число голосов.

Адыгея 

Хасанов Мурат Русланович (43406)

Астраханская область 

Аюпов Ринат Зайдулаевич (41852)

Огуль Леонид Анатольевич (55111)

Волгоградская область 

Москвичев Евгений Сергеевич (185592)

Волгоградский – Волоцков Алексей Анатольевич (53198)

Красноармейский – Гимбатов Андрей Петрович (59543)

Михайловский – Носов Александр Алексеевич (35789)

Волжский – Савченко Олег Владимирович (27139)

Дагестан

Нурбагандов Нурбаганд Магомедович (48603)

Северный – Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович (81330)

Центральный – Гаджиев Мурад Станиславович (44128)

Южный – Гасанов Джамаладин Набиевич (70510)

Ингушетия 

Барахоев Бекхан Абдулхамидович (30386)

Татриев Муслим Барисович (26650)

Кабардино-Балкария 

Геккиев Заур Далхатович (55413)

Шхагошев Адальби Люлевич (58446)

Калмыкия 

Богатов Михаил Александрович (24574)

Башанкаев Бадма Николаевич (27850)

Карачаево-Черкесия 

Старшинов Михаил Евгеньевич (36451) 

Узденов Джашарбек Борисович (38100)

Краснодарский край

Порханов Владимир Алексеевич (192287)

Краснодарский – Первышов Евгений Алексеевич (58737)

Красноармейский – Ламейкин Дмитрий Викторович (72339) 

Славянский – Демченко Иван Иванович (83477) 

Туапсинский – Алтухов Сергей Викторович (78902)

Сочинский – Затулин Константин Федорович (27582) 

Тихорецкий – Езубов Алексей Петрович (87923) 

Армавирский – Дорошенко Андрей Николаевич (84316)

Каневской – Лоцманов Дмитрий Николаевич (72140)

Крым 

Шеремет Михаил Сергеевич (177193) 

Симферопольский – Черняк Алексей Юрьевич (71581)

Керченский – Бахарев Константин Михайлович (74320) 

Евпаторийский – Кабанов Евгений Константинович (83193)

Ростовская область 

Пискунова Светлана Геннадьевна (375305)

Ростовский – Тутова Лариса Николаевна (48200) 

Нижнедонской – Гетта Антон Александрович (52747) 

Таганрогский – Бурлаков Сергей Владимирович (49902)

Южный – Кушнарев Виталий Васильевич (50722)

Белокалитвинский – Гончаров Николай Александрович (54629)

Шахтинский – Стенякина Екатерина Петровна (53786)

Волгодонской – Дерябкин Виктор Ефимович (47613) 

Севастополь 

Белик Дмитрий Анатольевич (28983)  

Лобач Татьяна Георгиевна (29384)

Северная Осетия 

Макиев Зураб Гайозович (46768)

Таймазов Артур Борисович (38901)

Ставропольский край 

Лавриненко Алексей Федорович (101376) 

Ставропольский – Кузьмин Михаил Владимирович (57961) 

Невинномысский – Тимофеева Ольга Викторовна (52984) 

Кавминводский – Казакова Ольга Михайловна (57819) 

Георгиевский – Бондаренко Елена Вениаминовна (50813) 

Чечня 

Саралиев Шамсаил Юнусович (189030) 

Делимханов Адам Султанович (195538) 

Источник: #ЦентрЮг_аналитика

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Категория: Новости / Общество

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