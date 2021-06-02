Каждый второй победитель праймериз на Юге – действующий депутат Госдумы

/Общество/

На Юге России подвели итоги праймериз ЕР. Победители предварительного голосования с высокой долей вероятности будут утверждены съездом партии 19 июня и станут кандидатами на выборах 19 сентября.

Из 52 победителей праймериз в регионах ЮФО и СКФО 27 – действующие депутаты Госдумы, то есть практически каждый второй. Вместе с тем, лидерство на праймериз не гарантирует выдвижения от партии власти.

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне все победители предварительного голосования – действующие депутаты ГД.

Ниже перечислены победители праймериз по партспискам и по одномандатным округам. В скобках указано число голосов.

Адыгея

Хасанов Мурат Русланович (43406)

Астраханская область

Аюпов Ринат Зайдулаевич (41852)

Огуль Леонид Анатольевич (55111)

Волгоградская область

Москвичев Евгений Сергеевич (185592)

Волгоградский – Волоцков Алексей Анатольевич (53198)

Красноармейский – Гимбатов Андрей Петрович (59543)

Михайловский – Носов Александр Алексеевич (35789)

Волжский – Савченко Олег Владимирович (27139)

Дагестан

Нурбагандов Нурбаганд Магомедович (48603)

Северный – Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович (81330)

Центральный – Гаджиев Мурад Станиславович (44128)

Южный – Гасанов Джамаладин Набиевич (70510)

Ингушетия

Барахоев Бекхан Абдулхамидович (30386)

Татриев Муслим Барисович (26650)

Кабардино-Балкария

Геккиев Заур Далхатович (55413)

Шхагошев Адальби Люлевич (58446)

Калмыкия

Богатов Михаил Александрович (24574)

Башанкаев Бадма Николаевич (27850)

Карачаево-Черкесия

Старшинов Михаил Евгеньевич (36451)

Узденов Джашарбек Борисович (38100)

Краснодарский край

Порханов Владимир Алексеевич (192287)

Краснодарский – Первышов Евгений Алексеевич (58737)

Красноармейский – Ламейкин Дмитрий Викторович (72339)

Славянский – Демченко Иван Иванович (83477)

Туапсинский – Алтухов Сергей Викторович (78902)

Сочинский – Затулин Константин Федорович (27582)

Тихорецкий – Езубов Алексей Петрович (87923)

Армавирский – Дорошенко Андрей Николаевич (84316)

Каневской – Лоцманов Дмитрий Николаевич (72140)

Крым

Шеремет Михаил Сергеевич (177193)

Симферопольский – Черняк Алексей Юрьевич (71581)

Керченский – Бахарев Константин Михайлович (74320)

Евпаторийский – Кабанов Евгений Константинович (83193)

Ростовская область

Пискунова Светлана Геннадьевна (375305)

Ростовский – Тутова Лариса Николаевна (48200)

Нижнедонской – Гетта Антон Александрович (52747)

Таганрогский – Бурлаков Сергей Владимирович (49902)

Южный – Кушнарев Виталий Васильевич (50722)

Белокалитвинский – Гончаров Николай Александрович (54629)

Шахтинский – Стенякина Екатерина Петровна (53786)

Волгодонской – Дерябкин Виктор Ефимович (47613)

Севастополь

Белик Дмитрий Анатольевич (28983)

Лобач Татьяна Георгиевна (29384)

Северная Осетия

Макиев Зураб Гайозович (46768)

Таймазов Артур Борисович (38901)

Ставропольский край

Лавриненко Алексей Федорович (101376)

Ставропольский – Кузьмин Михаил Владимирович (57961)

Невинномысский – Тимофеева Ольга Викторовна (52984)

Кавминводский – Казакова Ольга Михайловна (57819)

Георгиевский – Бондаренко Елена Вениаминовна (50813)

Чечня

Саралиев Шамсаил Юнусович (189030)

Делимханов Адам Султанович (195538)

Источник: #ЦентрЮг_аналитика