Каждый второй победитель праймериз на Юге – действующий депутат Госдумы
На Юге России подвели итоги праймериз ЕР. Победители предварительного голосования с высокой долей вероятности будут утверждены съездом партии 19 июня и станут кандидатами на выборах 19 сентября.
Из 52 победителей праймериз в регионах ЮФО и СКФО 27 – действующие депутаты Госдумы, то есть практически каждый второй. Вместе с тем, лидерство на праймериз не гарантирует выдвижения от партии власти.
В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне все победители предварительного голосования – действующие депутаты ГД.
Ниже перечислены победители праймериз по партспискам и по одномандатным округам. В скобках указано число голосов.
Адыгея
Хасанов Мурат Русланович (43406)
Астраханская область
Аюпов Ринат Зайдулаевич (41852)
Огуль Леонид Анатольевич (55111)
Волгоградская область
Москвичев Евгений Сергеевич (185592)
Волгоградский – Волоцков Алексей Анатольевич (53198)
Красноармейский – Гимбатов Андрей Петрович (59543)
Михайловский – Носов Александр Алексеевич (35789)
Волжский – Савченко Олег Владимирович (27139)
Дагестан
Нурбагандов Нурбаганд Магомедович (48603)
Северный – Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович (81330)
Центральный – Гаджиев Мурад Станиславович (44128)
Южный – Гасанов Джамаладин Набиевич (70510)
Ингушетия
Барахоев Бекхан Абдулхамидович (30386)
Татриев Муслим Барисович (26650)
Кабардино-Балкария
Геккиев Заур Далхатович (55413)
Шхагошев Адальби Люлевич (58446)
Калмыкия
Богатов Михаил Александрович (24574)
Башанкаев Бадма Николаевич (27850)
Карачаево-Черкесия
Старшинов Михаил Евгеньевич (36451)
Узденов Джашарбек Борисович (38100)
Краснодарский край
Порханов Владимир Алексеевич (192287)
Краснодарский – Первышов Евгений Алексеевич (58737)
Красноармейский – Ламейкин Дмитрий Викторович (72339)
Славянский – Демченко Иван Иванович (83477)
Туапсинский – Алтухов Сергей Викторович (78902)
Сочинский – Затулин Константин Федорович (27582)
Тихорецкий – Езубов Алексей Петрович (87923)
Армавирский – Дорошенко Андрей Николаевич (84316)
Каневской – Лоцманов Дмитрий Николаевич (72140)
Крым
Шеремет Михаил Сергеевич (177193)
Симферопольский – Черняк Алексей Юрьевич (71581)
Керченский – Бахарев Константин Михайлович (74320)
Евпаторийский – Кабанов Евгений Константинович (83193)
Ростовская область
Пискунова Светлана Геннадьевна (375305)
Ростовский – Тутова Лариса Николаевна (48200)
Нижнедонской – Гетта Антон Александрович (52747)
Таганрогский – Бурлаков Сергей Владимирович (49902)
Южный – Кушнарев Виталий Васильевич (50722)
Белокалитвинский – Гончаров Николай Александрович (54629)
Шахтинский – Стенякина Екатерина Петровна (53786)
Волгодонской – Дерябкин Виктор Ефимович (47613)
Севастополь
Белик Дмитрий Анатольевич (28983)
Лобач Татьяна Георгиевна (29384)
Северная Осетия
Макиев Зураб Гайозович (46768)
Таймазов Артур Борисович (38901)
Ставропольский край
Лавриненко Алексей Федорович (101376)
Ставропольский – Кузьмин Михаил Владимирович (57961)
Невинномысский – Тимофеева Ольга Викторовна (52984)
Кавминводский – Казакова Ольга Михайловна (57819)
Георгиевский – Бондаренко Елена Вениаминовна (50813)
Чечня
Саралиев Шамсаил Юнусович (189030)
Делимханов Адам Султанович (195538)
Источник: #ЦентрЮг_аналитика