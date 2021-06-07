В Новороссийске казаки избрали своего атамана

/Общество/

5 июня в большом зале администрации прошёл сбор казаков города-героя.

Атаман Виктор Юрин отчитался за пять лет работы во главе НКО. Одобрив отчёт своего атамана, казаки вновь доверили ему возглавлять городское общество.

Атаман Черноморского казачьего округа ККВ Сергей Савотин поддержал решение казаков. «Мы на правильном пути. Впереди много дел под руководством Всероссийского казачьего общества во главе с казачьим генералом Николаем Долудой!» - отметил Сергей Савотин.

В завершении схода казаки подняли несколько проблемных вопросов, которые долгое время не решаются чиновниками администрации Новороссийска. Было решено продолжить разговор в присутствии главы администрации города Игоря Дяченко.