Список пилотов составляли «по желанию» самих регионов...

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В ожидании подписания закона «О газоснабжении» хотели пройтись по теме пилотных регионов и заодно прояснить, все-таки сколько субъектов войдет в число счастливчиков, с которых начнут газификацию без привлечения средств потребителей.

Потому что планы запуска и списки неоднократно менялись. Изначально их было всего четыре: Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Пару недель назад «Ведомости» @vedomosti со ссылкой на источники в Минэнерго сообщили, что число «пилотов» расширено до 15. К проекту присоединились Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан.

21 мая появились дополнительные сообщения, что в лист пилотных регионов войдет и Ленобласть. Пресс-служба ЛО активно тиражировала цитату Александра Новака, который отметил, что «в регионе большая работа уже идет, даже создан центр приема заявок», и эту практику будут распространять на другие регионы. Казалось бы - молодцы, задают тренды.

Однако на ПМЭФ, в ходе интервью «России 24», министр энергетики Николай Шульгинов снова вернулся к цифре в 15 регионов, отметив, однако, что перечень «не конечный», а жесткие темпы, особенно в части догазификации, заставляют задуматься о том, чтобы начинать не с этих пилотных, а «наверное, со всех» субъектов. Однако официального подтверждения этого оптимистичного тезиса пока не было.

Список пилотов, кстати, составляли «по желанию» самих регионов, рассказал Шульгинов. Некоторые губернаторы сами приезжали в Минэнерго и просили добавить их субъекты в число пилотных.

Источник: Телеграм-канал