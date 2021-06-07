Вице-спикер гордумы Краснодара рискнул составить конкуренцию губернатору Кондратьеву и поплатился своей работой?

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Как сообщает корреспондент, вице-спикер гордумы Краснодара и по совместительству и председатель комитета по образованию, культуре и вопросам семьи и детства Александр Сафронов лишился своей должности по требованию городских депутатов.

Также коллеги сняли с поста депутата Игоря Азарова. Ему теперь вовсе запрещено работать на любых должностях в гордуме Краснодара. Санкции действуют до конца депутатских полномочий.

Причина – нарушение антикоррупционного законодательства. Депутаты выяснили, что парламентарии не задекларировали…нулевые банковские счета, открытые несколько лет назад для получения кредитов.

Сафронов назвал происходящее «политическими репрессиями». По его словам, этот счет с нулевым остатком был ему нужен для выплаты кредита, который он брал аж в 2005 году. «Конечно, я забыл об этом счете. Есть справка, что по этому счету нет никаких операций более 10 лет. У Игоря Азарова ситуации еще смешнее. Ему банк выдал справку с одним счетом, а оказалось, что есть еще какой-то технический», — заявил Сафронов «Коммерсанту».

По мнению адвокатов, неуказание в декларации банковских счетов в банке не должно нести за собой лишение возможности занимать должности в представительном органе местного самоуправления как единственно возможной меры ответственности. Однако меру ответственности выбирают именно коллеги депутатов, в отношении которых установлено нарушение. И они выбрали самую радикальную?

То есть, по сути, двух депутатов отстранили от работы (а одному из них и вовсе запрещено занимать какие-либо должности в гордуме Краснодара) из-за каких-то двух мифических счетов. В чем же может быть истинная проблема.

Ларчик, кажется, открывается просто: оба депутата представляют КПРФ. То есть это может быть банальный «карательный» акт за инакомыслие. Но это еще не все.

Ранее стало известно, что бюро крайкома КПРФ предложило выдвинуть кандидатуру Александра Сафронова на место губернатора Краснодарского края. Буквально пару дней назад было известно, что коммунисты готовятся к согласованию чиновника в Президиуме ЦК КПРФ, писал «Блокнот Краснодар».

Но, по всей видимости, такая инициатива пришлась по вкусу не всем. Сафронова в регионе называют перспективным политиком. Он медийный человек: в партии Сафронов отвечает за ведение работы в соцсетях, а также сам ведет свой блог на YouTube «Красный ПолитОбзор». Такая активность позволяет теперь уже бывшему депутату налаживать прямую связь с однопартийцами, избирателями и жителями города.

Перспективы Сафронова в борьбе за кресло губернатора Кубани, к слову, были довольно оптимистичными: как минимум, он мог бы составить неплохую конкуренцию нынешнему главе Вениамину Кондратьеву. Решил ли последний во избежание рисков «задвинуть» конкурента подальше или же это его сопартийцы перестарались – неизвестно. Однако говорить о честной конкуренции в рисующейся картине язык не поворачивается.

Источник: https://fib.name/component/k2/item/188108