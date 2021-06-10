Владимир Синяговский: Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации...

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В Новороссийске депутат Госдумы Владимир Синяговский провел встречу в социальными работниками. Разговор начался с поздравления с профессиональным праздником - Днем работников социальных служб.

"Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Ваша профессия – это тяжелый и ежедневный труд, помогающий людям жить полноценной жизнью. Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение населения всей Кубани. Социальные службы Краснодарского края активно используют современные формы работы, находятся в постоянном поиске и развитии, всегда идут в ногу со временем.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, успехов в вашем благородном труде. Пусть ежедневная работа приносит удовлетворение и радость!" - отметил Владимир Ильич.

На встрече обсудили актуальные вопросы деятельности социальных служб, а также механизмы взаимодействия социальных работников и общественной организации Краснодарского края "Мир без границ", лидером которой является депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.