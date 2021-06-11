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УПФР в городе Новороссийске информирует...
Доставка пенсий в отделениях почтовой связи в праздничные и выходные дни июня 2021 будет осуществляться по графику.
В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня 2021 года и с учетом режима работы Новороссийского почтамта организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
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Выплатные дни
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ОПС края даты по графику, за которые производится оплата
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10.06.2021
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10, 11
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11.06.2021
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12,13
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12.06.2021
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-
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14.06.2021
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14
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.