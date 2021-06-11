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УПФР в городе Новороссийске информирует...

Доставка пенсий в отделениях почтовой связи в праздничные и выходные дни июня 2021 будет осуществляться по графику.

В связи с предстоящим праздничным  днем 12 июня 2021 года и с  учетом режима работы Новороссийского почтамта организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Выплатные дни

ОПС края  даты по графику, за которые производится оплата

10.06.2021

10, 11

11.06.2021

12,13

12.06.2021

-

14.06.2021

14

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться  в  соответствии  с графиком доставки.

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Категория: Новости / Общество

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