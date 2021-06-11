УПФР в городе Новороссийске информирует...

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Доставка пенсий в отделениях почтовой связи в праздничные и выходные дни июня 2021 будет осуществляться по графику.

В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня 2021 года и с учетом режима работы Новороссийского почтамта организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Выплатные дни ОПС края даты по графику, за которые производится оплата 10.06.2021 10, 11 11.06.2021 12,13 12.06.2021 - 14.06.2021 14

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.