Владимир Синяговский: В Северском районе живут талантливые, работящие, предприимчивые люди...

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел телефонный разговор с главой администрации Северского района Адамом Джаримом, в ходе которого передал слова поздравления с Днем Северского района.

"Уважаемые жители и гости Северского района, дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю с днем Северского района!

Северский район – одно из живописнейших мест Кубани, богатое красотой и разнообразием ландшафтов, архитектурными памятниками.

В Северском районе живут талантливые, работящие, предприимчивые люди. Территория прирастает сегодня новыми предприятиями, развивается малый и средний бизнес, расширяется туристическая инфраструктура, реализуются значимые инвестиционные проекты.

В этот праздничный день желаю всем жителям и гостям района стабильности и процветания, крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!" - отметил Владимир Синяговский.