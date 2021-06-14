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Владимир Синяговский: В Северском районе живут талантливые, работящие, предприимчивые люди...

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел телефонный разговор с главой администрации Северского района Адамом Джаримом, в ходе которого передал слова поздравления с Днем Северского района.

"Уважаемые жители и гости Северского района, дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю с днем Северского района!

Северский район – одно из живописнейших мест Кубани, богатое красотой и разнообразием ландшафтов, архитектурными памятниками.
В Северском районе живут талантливые, работящие, предприимчивые люди. Территория прирастает сегодня новыми предприятиями, развивается малый и средний бизнес, расширяется туристическая инфраструктура, реализуются значимые инвестиционные проекты.
В этот праздничный день желаю всем жителям и гостям района стабильности и процветания, крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!" - отметил Владимир Синяговский.
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Категория: Новости / Общество

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