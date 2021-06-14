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День России проведен по деловому

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел встречу с почетными гражданами города-героя Новороссийска 12 июня в День России. Разговор начался со слов поздравления.

"Примите самые добрые поздравления с главным государственным праздником - Днем России! С каждым годом он становится все более величественным и значительным как символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии.

В этот день мы особенно гордимся нашим славным прошлым и ощущаем нашу общую ответственность за достойное будущее страны.

Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка нуждающихся, любовь к детям, бережное отношение к культурным и духовным ценностям – вот вклад каждого из нас в достижение процветания нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и благополучия, уверенности в своих силах и успеха во всех делах во имя малой Родины и Великой России!" - отметил Владимир Ильич.

На встречи обсудили актуальные вопросы развития города-героя, кадровой политики и работы с молодежью.

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Категория: Новости / Общество

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