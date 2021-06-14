/Общество/

Хоть большая часть выступления Суркова у WarGonzo была посвящена Донбассу и ситуации вокруг него, тему молодежной политики он не обошёл.

Главный месседж - в том, что у любой молодежной политики есть врожденный порок.

Он заключается в том, что ею занимаются «взрослые дяди». Но это не означает, что молодежной политикой заниматься не надо.

В качестве ее эффективности Сурков привёл пример того, что сейчас на взрослом уровне решения принимаются по принципам, которые использовались на Селигере. У них есть недостатки, но факт в том, что выросшие управленцы получили тогда знания и опыт, нужный по сей день.

А ещё главное, что люди, прошедшие молодежные организации и форумы, остаются патриотами. Об этом говорит их участие в событиях на Донбассе. И осуждать их за это не стоит.

Напомним, что Владисла?в Ю?рьевич Сурко?в родился 21 сентября 1964 года в с. Солнцево Липецкой области, российский государственный деятель, автор концепции «суверенной демократии». Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Источник: https://t.me/pervoeonline/2083