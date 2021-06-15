Доброе начало лета на курортах Краснодарского края

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В День защиты детей на семейных курортах Alean Family Resort Collection собрали более 120 тысяч рублей в поддержку фонда Оксаны Федоровой!

Для каждого из нас 1 июня традиционно ассоциируется с началом долгожданного лета, а также Международным днем защиты детей. И именно 1 июня на семейных курортах Alean Family Resort Collection стартовал благотворительный проект «Творить добро может каждый» в поддержку подопечных фонда Оксаны Федоровой.

Этот проект объединяет семейный отдых, творчество и добрые дела: на 5 черноморских курортах стартовал настоящий марафон добрых дел, в котором приняли участие 670 человек, разыграно более 60 лотов, по итогам собрано 122 300 рублей!

Самым дорогими лотами стали авторские игрушки «Сова», выполненные шефом анимации курорта, сертификат от партнера сети российской киностудии Союзмультфильм» на посещение мультимедийного центра «Союзмультпарк», детская картина, нарисованная маленькой гостьей курорта, фотосессия на курорте от профессионального фотографа, а также книга Оксаны Федоровой «Создай свой личный бренд» с автографом автора.

Аукционы прошли в яркой творческой атмосфере и запомнятся всем участникам как одно из самых добрых событий лета! Все собранные средства пойдут на оплату курса реабилитации для 6-летнего Арсения Дудова из Липецка с диагнозом ДЦП, главная цель которого – помочь ребенку сделать первые самостоятельные шаги!

Проект «Творить добро может каждый» стал одним из самых успешных российских кейсов по интеграции благотворительных инициатив в сферу туризма и отдыха, и получил награду «Лучший социальный проект России-2020»!

Расписание благотворительных аукционов на лето 2021:

04.07 и 01.08 – Resort & Spa Sputnik, г. Сочи

05.07 и 02.08 - Resort & Spa Biarritz, г. Геленджик

06.07 и 03.08 - Resort & Spa Riviera, г. Анапа

07.07 и 04.08 - Resort & Spa Doville, г. Анапа

08.07 и 05.08 - Hotel Usadba, г. Анапа

Благотворительный проект «Творить добро может каждый» в поддержку фонда Оксаны Федоровой реализуется на курортах Краснодарского края. Главная цель проекта – популяризация и развитие благотворительности как элемента нашей повседневной жизни, возможность через детское творчество и семейные ценности протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде. Проект продлится до 30 сентября 2021 года. Все собранные в рамках данного проекта средства будут направлены на программу адресной помощи детям с ДЦП «Я хочу помочь».

Источник: https://fedorovafond.ru/actions/na-semeynykh-kurortakh-alean-family-resort-collection-startuet-blagotvoritelnyy-proekt/