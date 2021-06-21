Люди — работодатели мэров

Депутат от Новых людей в Новосибирске Дарья Карасёва разработала поправки в закон о выборах мэров. Мы предлагаем ввести прямое голосование во всех российских городах.

Сейчас кандидатуру мэра можно определять разными способами.

И если в Новосибирске удалось отстоять прямые выборы, то в большинстве российских городов люди не выбирают мэров, их назначают депутаты горсовета. Перед ними же они отчитываются.

Мы считаем, что это неправильно, и предлагаем оставить только прямые выборы мэров, чтобы жители сами определяли, кто будет управлять городом. Наш законопроект способствует развитию местного самоуправления, а также повышает конкуренцию между претендентами на должность мэра.

Эту тему неоднократно поднимали и лидер Новых людей Алексей Нечаев, и народный мэр Сардана Авксентьева. Такое решение позволит наладить диалог между местными властями и общественностью.

«Наша позиция однозначна — высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчётны всему народу, а не только депутатскому большинству. Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть», — добавил Алексей Нечаев.

Наш документ, предлагающий оставить единственный механизм выборов — прямое всеобщее голосование, сначала рассмотрит Заксобрание Новосибирской области. А в случае одобрения, законопроект отправят в Госдуму, где будет принято решение.