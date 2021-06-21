/Общество/

Проблемы людей решаем вместе

В начале 2021 года на приеме к Депутату Госдумы Владимиру Ильчу Синяговскому обратилась геленджичанка с вопросом об уклонении от выплаты алиментов на малолетнего ребенка бывшим супругом.

Депутатом было принято решение о юридической поддержки матери с ребенком.17го июня состоялось судебное заседание, на котором нерадивый отец был лишен родительских прав при юридической поддержке команды депутата государственной думы.

"Справедливое решение в пользу стороны, которая готова вкладывать силы в воспитание ребенка. Работу в отношении уклониста продолжим."-прокомментировал решение суда Владимир Ильич.

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Категория: Новости / Общество

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